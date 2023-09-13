Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon afişinde Ceren Karakoç'un olmaması hayranlarını kızdırdı

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 15 Eylül'de 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Dizinin yeni sezon afişinde Nursema rolüyle geniş bir yakın uyandıran Ceren Karakoç'un olmaması seyirciyi kızdırdı.

"DİZİNİN ANA DAMARI NEDEN YOK?"

Afişte dizideki tüm başrol oyuncuları yer alırken gözler Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç'u aradı. Geçtiğimiz sezon oyunculuk performansıyla kendisine hayran bırakan Karakoç'u göremeyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Dizinin ana damarı Nursema neden yok?" yorumunu yaptı. Başarılı oyuncu ise afişte yer almamasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.