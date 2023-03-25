Kızılcık Şerbeti'nde hesaplaşma vakti! Nursema'nın intikamı izleyicileri ekrana kilitledi

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. İstemeyerek evlendiği eşi tarafından gerdek gecesi camdan aşağı atılan Nursema, herkesin içinde hesaplaştı.

NURSEMA HER ŞEYİ BİR BİR İFŞA ETTİ

Kendisini zorla evlendiren ailesini iftara çağıran Nursema, herkesin içinde kocasının kendisini camdan aşağı attığını söyleyerek "Son zamanlar bana yaşattığınız her şey için sonsuz teşekkür ederim. Babacığım, beni evlendirdiğin gün var ya bu ruh hastası beni camdan aşağı attı. Ben iki gün yoğun bakımda kaldım. Beynimde ödem oldu anne. Ve siz o sırada beni bu psikopatla İtalya'da balayında zannediyordunuz.

Bu kadın (kayınvalidesi) benim telefonuma el koydu ve senin attığın mesajları bu kadın cevapladı. Siz beni hiç mi merak etmediniz? Benim şahitlerim var. Bu eve geri döndüm çünkü hepinizin gözünün içine baka baka gerçekleri konuşmak için. Şimdi ben bu evden defolup gideceğim. Ben bu manyakla değil aynı evde kalmak bundan sonra yan yana bile gelmem. Sanmayın ki sizinle de geleceğim. Asla o eve geri dönmeyeceğim. Siz benim için bittiniz. Senin gibi bir annem yok benim. Senin gibi de bir babam yok. Anne sen bana sakın 'kızım' deme. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne" dedi.

FATİH, İBRAHİM'E SALDIRDI

Nursema, eşinin yüzüne tükürerek odadan çıkarken öfkeden deliye dönen Fatih de ablasını camdan atan İbrahim'in üzerine atladı. Pembe de kızı hastanedeyken kendisine yalan söyleyen dünürüne saldırdı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisindeki yüzleşme sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı sahne için "Böyle rezil herifler herkesin içinde ifşa edeceksin", "Çok iyi bir sahne" ve "Haftalardır hepimizin söylemek istediği şeyleri bir bir haykırdı Nursema" dedi.