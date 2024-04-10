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Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarısı dünya çapında konuşulan dizinin oyuncuları Cannes'a gitti. Feyza Civelik'in Cannes kombini ise dikkat çekti.

HİÇ BEĞENİLMEDİ

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan ve dizide Nilay rolüyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek, Cannes'da pembe pul işlemeli mini bir elbise ve babet tercih etti. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Civelik'in kombini takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

Geçtiğimiz günlerde dizideki rolüyle ilgili konuşan Feyza Civelek, Nilay'ın tesettürden çıkacağını söylemişti.

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Feyza Civelek Magazin Moda Haberler

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