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Kızılcık Şerbeti dizisindeki "İçki" sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti dizisin dün akşam yayınlanan bölümündeki "içki" sahnesi sosyal medyada gündem oldu. İftar yapılan restoranda yan masadakiler içki içmesine tepki gösterilen dizi için "Kınıyorum" diye yorumlar yapılarak RTÜK'e çağrı yapıldı.

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Dizideki oruç ve içki sahnesi ise gündem oldu.

Dizinin yayınlanan son bölümünde Kıvılcım, Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğine çıktı. Yan masada içki içilen bir mekanda oturan Ömer'in erkek arkadaşı "Biz buraya iftar gelmişiz sizin bu yaptığınız yakışıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz siz orada içki servisi yapıyorsunuz. Turist dahi olsa burada alkol yok diyeceksiniz. Biraz saygı ya" diyerek tepki gösteriyor.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Aynı masada oturan Kıvılcım ise "Yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" yanıtını veriyor.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Daha önce RTÜK tarafından ceza alan dizideki sahne de gelen tepkilerin ardından Twitter'da gündem oldu. Bir kısım kullanıcı dizideki sahnenin çok yerinde olduğunu belirterek "Herkes istediği gibi yaşar" derken bir kısım da diziyi kınadıklarını söyleyen kullanıcılar, RTÜK'e de çağrı yaptı.

RTÜK, Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı. Show TV'nin "Kızılcık Şerbeti" dizisi sebebiyle Üst Kurul, Show TV'ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'İçki' sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Kızılcık Şerbeti Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

CEZALANDIRICI:

Ülkeye şeriat geldi de bizim mi haberimiz yok, içki içenin günahı oruç tutanlara mı yazılıyor hani İslam sevgi, hoşgörü ve barış diniydi sizin hoşgörünüz ve barışınız bu mu. Kimsenin günahına, sevabına ortak değilsiniz, kendinizi Allah yerine koymaktan vazgeçin artık.

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Celal:

Moda reklam hepsi.

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VaioNokia:

dizi resmen toplumu bölüyor... emeği geçenlere yazıklar olsun diyorum...

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