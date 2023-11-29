Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi ortalığı karıştırdı

Aile dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi son bölüme damga vurdu. İkilinin uçak tuvaletinde hostes tarafından fark edilmesinin ardından yaşananlar ise çok konuşuldu.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

SAHNELER DİKAKT ÇEKİCİ

Kadrosu şampiyonlar ligini aratmayan Aile dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı dizide ikilinin yakınlaştığı sahneler ise dikkat çekiyor.

SEVİŞME SAHNESİ ÇOK KONUŞULDU

Son bölümde ikilinin uçak tuvaletinde sevişme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu. Aslan ve Devin uçak tuvaletinde sevişmek için buluştu buluşmasına ama dar alanda zor anlar yaşandı. Hostes tarafından basılan ikilinin verdiği tepki ise tebessüm ettirdi. Aslan'ın hostesle konuşurken fermuarını çekmesi de izleyicilerin gözünden kaçmadı. İkilinin gündem yaratan sahnesine yorum yağdı.