Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Aile dizisinden ilk kareler geldi
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünü paylaştığı Aile dizisinden ilk kareler geldi. Uzun zaman sonra televizyon projesinde yer alan ikilinin başrolünü paylaştığı dizi, yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Uzun süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisinin başrolünü paylaşacak. Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, yönetmenliğini de Ahmet Katıksız'ın üstlendiği dizi Show TV'de yayınlanacak.
İkilinin merakla beklenen yeni dizisinden ilk kareler de yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
Dikkat çeken hikayesiyle şimdiden merak edilmeye başlanan Aile dizisinin kadrosunda Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.