Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatilde

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe ile birlikte Yunanistan'da tatil yapıyor. Tatilden paylaştıkları fotoğraflar ise beğeni topladı.

2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, yazın keyfini oğulları Kurt Efe ile çıkarıyor. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan çiftten Dizer, oğlu Kurt Efe ve eşi Kıvanç

Tatlıtuğ'un havuz keyfini yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğullarıyla yaptıkları tatilden kareler paylaştı. Kurt Efe'nin babasıyla havuz keyfine ise beğeni yağdı. Ünlü çiftin formda halleri ise hayran bıraktı.

TATİLDEN KARELER

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşan Tatlıtuğ çifti, şimdilerde oğulları Kurt Efe ile birlikte Yunanistan'da tatil yapıyor. Başak Dizer de eşi ve oğluyla tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

BABA OĞULUN HAVUZ KEYFİNE YORUM YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile havuzda keyif yaptı. Ünlü isim, ardından eşine poz verdi. Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Harikasınız", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi,