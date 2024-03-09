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Kim daha iyi oyuncu? Eski aktör ve bakan Yüksel Yalova'nın cevabı çok net oldu

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Haberler.com stüdyosuna konuk olan Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kendisi gibi oyuncu kızı Melike İpek Yalova'yla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kızına sektöre girerken kimseyle para konuşmaması gerektiğini öğütleyen Yalova, "Kim daha iyi oyuncu" sorusuna da "Daha iyi olmak diye bir şey yoktur. İnsanın kendini geliştirmesi önemli" dedi.

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Haberler.com stüdyosunda sunucu Arif Ekşi'nin canlı yayınına konuk oldu. Yalova, kendisinden izinden giderek oyuncu olan kızı Melike İpek Yalova'ya yıllar önce verdiği öğütten bahsetti.

"EKİP SANA ROL VERSİN, BEN PARA KONUSUNDA BABALIK GÖREVİMİ YAPARIM"

Melike İpek Yalova'nın oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlatan Yalova, "Kızım koleji bitirdikten sonra Uluslararası İlişkiler okudu. Daha sonra Roma Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Krizler Yönetimi'nde master yaptı. İstanbul'a döndükten sonra bir gün tesadüfen yemek yedikleri yerde Muhteşem Yüzyıl ekibiyle karşılaşmış ve onu davet etmişler. Bana sordu ben de sevdiği işi yapması gerektiğini söyledim. Seni davet ederler ama kamera seni severse olur dedim. Deneme aldılar ve sonrasında çok beğenmişler. Kızıma bu konuda tek nasihatım oldu: Asla para konuşma. Böyle hazır bir ekipte sana rol veriliyorsa parayla ilgili ben görevimi yaparım dedim" ifadelerini kullandı.

Kim daha iyi oyuncu? Eski aktör ve bakan Yüksel Yalova'nın cevabı çok net oldu

"KIZIMIN İŞ AHLAKINI ÇOK BEĞENİYORUM"

"Hanginiz daha iyi oyuncusunuz?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Yalova, "Kızımın iş ahlakını çok beğeniyorum. Bütün yönetmenleri de bunu söyler. İnanılmaz çalışkan, dürüst ve araştırmacı. Bir de 3 yabancı dil biliyor, kalemi de muazzam. Hangimiz iyi oyuncu? İşte bütün mesele bu... Kim kimden daha iyi oyuncu diye bir kavram yok. Müşfik Kenter mi daha iyi Yıldız Kenter mi? O ayrı bir kimlik bu ayrı bir kimlik. Müşfik Kenter'den şunu öğrendim; 'Ben oldum diyen oyuncu öldüm demiştir aslında.' Olmak diye bir şey yoktur. Biz rol yapamayız sadece verilen rolü kendimizce oynarız. Bunun için de daha önce nasıldı şimdi nasıldı diye bakarız. İnsanın kendini geliştirmesi önemli" dedi.

Kim daha iyi oyuncu? Eski aktör ve bakan Yüksel Yalova'nın cevabı çok net oldu

Kim daha iyi oyuncu? Eski aktör ve bakan Yüksel Yalova'nın cevabı çok net oldu

Kim daha iyi oyuncu? Eski aktör ve bakan Yüksel Yalova'nın cevabı çok net oldu

Kim daha iyi oyuncu? Eski aktör ve bakan Yüksel Yalova'nın cevabı çok net oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Melike İpek Yalova Yüksel Yalova Magazin Yaşam Güncel Haberler

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