'Kendimi Türkiye'ye ait hissetmiyorum' diyen Şevval Şahin'e tepki yağıyor

Sık sık yurt dışına giden yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, katıldığı programda "Türkiye'de kalınca daralıyorum. Kendimi ülkeye ait hissetmiyorum" dedi. Şahin'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ve vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Armağan Çağlayan'ın programında söyledikleri tepki çekti.

"KENDİMİ ÜLKEYE AİT HİSSETMİYORUM"

Türkiye'de uzun süre kalamadığını söyleyen Şevval Şahin, "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor. İstanbul'da kendimi hep turist olarak hissediyorum. Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Şevval Şahin'in programdaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şahin'e tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı "Beğenmiyorsan gelme o zaman", "Söylerken utanmıyor musun?" ve "Türkiye Güzeli unvanını bırakıp git" yorumları yapıldı.