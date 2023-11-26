Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden ihanet söylentisi sonrası ilk kare! Resmen düşman çatlattılar

Oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'nun 2016 yılında evlendiği Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın ardından açıklama yapan çiftten mutluluk pozu geldi.

İHANET İDDİLARI BOMBA ETKİSİ YARATTI

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020 ile 2022 yıllarında kızlarını kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmiş ve binlerce kişi paylaşımda bulunmuştu.

SÖYLENTİLERİ YALANLADI

İddiaların ardından 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan çift, ihanet söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, evliliklerinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

MUTLULUK POZU VERDİ

Ünlü çift açıklamanın ardından popçu Edis'in doğum gününde söylentilere inat mutluluk pozu verdi. Çift gece boyunca gülücükler saçtı.