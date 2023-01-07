Kenan Doğulu da O Modaya Katıldı! Hayranlarını Şaşırttı!

Ünlü oyuncu Beren Saat ile evli olan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, GQ dergisine poz verdi. Ünlü şarkıcının, alyansı ve ojeli parmağı dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Kenan Doğulu, GQ dergisine pozlar verdi. Şarkıcı, çektirdiği üç karesini Instagram'dan yayınladı.

Beren Saat ile evli olan Doğulu'nun alyansı ve ojeli parmağı dikkat çekti.

Kısa sürede binlerce beğeni alan şarkıcı pozlara, "Zeus rolüykeyKEN Ben" diye yazarak, güneş gözlüğü emojisi kullandı.

Daha önce Uraz Kaygılaroğlu ve Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de oje sürmüştü.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Aslen Gazianteplidir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Doğulu, 2014 yılında oyuncu Beren Saat ile evlendi.