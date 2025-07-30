Katy Perry ve eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau yakalandı! Aşk dedikoduları alevlendi

Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Montreal'de baş başa romantik bir akşam yemeğinde görüntülendi. Bu sürpriz buluşma, Perry'nin Orlando Bloom'dan ayrıldığını duyurmasından sadece haftalar sonra yaşandı ve ikili hakkında aşk dedikodularını güçlendirdi.

40 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı ve 53 yaşındaki Trudeau, şehrin ünlü Le Violon restoranında samimi bir şekilde sohbet ederken kameralara yakalandı. Görgü tanıklarına göre Perry sık sık gülümseyip jestler yaparken Trudeau dikkatle onu dinledi. Akşam yemeğinin ardından ikili, Taverne Atlantic'te terasta içki içip geceyi birlikte geçirdi.

Justin Trudeau, Ocak ayında başbakanlık görevinden istifa etmiş, 2023'te ise eşi Sophie Grégoire Trudeau'dan 18 yıllık evliliklerinin ardından ayrıldığını açıklamıştı. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.

Katy Perry ise Orlando Bloom ile 2016'da başlayan ilişkisini 2019'da nişanla resmileştirmişti. Ancak son aylarda ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşandı. İkilinin geçtiğimiz ay yaptığı resmi açıklamada, "İlişkimiz değişim sürecinde. Önceliğimiz kızımızı sevgi ve istikrar içinde birlikte büyütmek." ifadeleri kullanıldı.

Perry'nin son albümü "143" beklentileri karşılamadı ve hem hayranlardan hem eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Nisan ayında çıktığı 11 dakikalık uzay yolculuğu da kamuoyunda tartışmalara neden olmuş ve Bloom tarafından "fazla gösterişli" bulunmuştu.

Kanada turnesi kapsamında Montreal'de bulunan Perry'nin Trudeau ile buluşması, sosyal medyada hızla gündem oldu. Pek çok kişi bu buluşmayı, Perry'nin hem aşk hem de kariyer hayatında yeni bir sayfa açtığı şeklinde yorumladı.