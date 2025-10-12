Haberler

Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi
Güncelleme:
Montreal'de baş başa yedikleri yemeğin görüntülerinin sızmasının ardından aralarında ilişki olduğu iddiaları ortaya atılan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu kez lüks bir yatta dudak dudağa görüntülendi.

Daha önce Montreal'de bir restoranda baş başa akşam yemeği yerken görüntülenen ve o dönemde "yalnızca yakın dostuz" açıklaması yapan ikili, yeni fotoğraflarla aşk iddialarını adeta doğruladı. İngiliz Daily Mail gazetesinin yayımladığı karelerde Perry ve Trudeau, ünlü şarkıcıya ait 24 metrelik "Caravelle" adlı yatta dudak dudağa görüntülendi.

TURİSTLER DE FARK ETTİ

Romantik anların yaşandığı sırada çevredeki balina izleme turuna çıkan turistlerin de çifti fark ettiği, ancak Perry ile Trudeau'nun bu durumdan hiç rahatsız olmadıkları aktarıldı.

Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

TRUDEAU 18 YILLIK EŞİNDEN AYRILDI

Katy Perry kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom ile olan uzun soluklu ilişkisini sonlandırmıştı. Ünlü çiftin bir kız çocukları bulunuyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau'dan ayrılmış, o dönem özel hayatıyla ülkesinde gündem olmuştu.

FOTOĞRAFLAR BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sızan fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede yayılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı "yeni güç çifti" yorumunu yaparken, bazıları da "politika ve pop dünyasının en şaşırtıcı birlikteliği" ifadeleriyle gelişmeye tepkisini dile getirdi.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSogun Nn:

agzinin tadini biliyor kanada eski basbakani

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Bir Gemicik kadar lüks değil ama. Hele de vadeli ve uygun koşullarda almış ise çok daha ucuz da olmus olabilir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
