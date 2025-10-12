Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Daha önce Montreal'de bir restoranda baş başa akşam yemeği yerken görüntülenen ve o dönemde "yalnızca yakın dostuz" açıklaması yapan ikili, yeni fotoğraflarla aşk iddialarını adeta doğruladı. İngiliz Daily Mail gazetesinin yayımladığı karelerde Perry ve Trudeau, ünlü şarkıcıya ait 24 metrelik "Caravelle" adlı yatta dudak dudağa görüntülendi.

TURİSTLER DE FARK ETTİ

Romantik anların yaşandığı sırada çevredeki balina izleme turuna çıkan turistlerin de çifti fark ettiği, ancak Perry ile Trudeau'nun bu durumdan hiç rahatsız olmadıkları aktarıldı.

TRUDEAU 18 YILLIK EŞİNDEN AYRILDI

Katy Perry kısa süre önce oyuncu Orlando Bloom ile olan uzun soluklu ilişkisini sonlandırmıştı. Ünlü çiftin bir kız çocukları bulunuyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie Gregoire Trudeau'dan ayrılmış, o dönem özel hayatıyla ülkesinde gündem olmuştu.

FOTOĞRAFLAR BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sızan fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede yayılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı "yeni güç çifti" yorumunu yaparken, bazıları da "politika ve pop dünyasının en şaşırtıcı birlikteliği" ifadeleriyle gelişmeye tepkisini dile getirdi.