Kanserle mücadele eden şarkıcı Hülya Bozkaya'ya sevenlerinden destek yağıyor

Bir süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Hülya Bozkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gitmek için değil kalmak için bütün mücadelem" ifadelerini kullandı. Bozkaya'nın paylaşımına takipçilerinden "Bu hastalığı yeneceksin" diyerek destek mesajları yağdı.

Şarkılarının yanı sıra bir dönem Flash TV ekranlarından "Ne Çıkarsa Bahtına" programının sunuculuğunu üstlenen Hülya Bozkaya, bir süredir kanserle mücadele ediyor. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili zaman zaman paylaşım yapan ünlü isme sevenlerinden destek gecikmedi.

"YARADANA SIĞINDIM"

Nisan ayının başında sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Hülya Bozkaya, "Sevgili gönül dostlarım maalesef ki sizlere güzel haberler veremiyorum. Kemoterapi sonrası çekilen pet sonucunda 3 tane yeni bulgular tespit edildi. Bugün emar çekilecek haftaya konsey toplanıp karar verecek. Yoruldum savaşacak gücüm kalmadı keşke böyle olmasaydı lakin bazen kadere teslim olmak gerek. Yaradana sığındım o ne dilerse o olsun. Kalın sağlıcakla" dedi.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK YAĞDI

Son olarak şarkı söylediği bir videoyu yayınlayan Bozkaya, "Gitmek için değil kalmak için bütün mücadelem" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına sevenlerinden destek mesajları yağdı. Bozkaya'ya destek olan takipçileri, "Dualarımız seninle, bu hastalığı yeneceksin" yorumu yaptı.