Kanserle mücadele eden Irmak Ünal 'dan umut dolu paylaşım

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal 'dan umut dolu paylaşım
Güncelleme:
Meme kanseriyle mücadelesini geçtiğimiz haftalarda açıklayan oyuncu Irmak Ünal, bu kez sosyal medyadan umut dolu bir paylaşım yaptı. Tedavi sürecinde dökülen saçlarının yeniden uzadığını söyleyen Ünal, kuaförden çektiği fotoğrafına "Aman da aman, saçları uzamış da beyazları mı çıkmış" notunu ekledi.

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Irmak Ünal, 4 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip Bali'ye yerleşerek sade bir yaşam sürmeye başlamıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ünal, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuş, bu paylaşımıyla hem sevenlerini duygulandırmış hem de farkındalık yaratmıştı.

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal 'dan umut dolu paylaşım

SAÇLARI UZADI, YENİ GÖRÜNÜMÜNÜ PAYLAŞTI

Yaşadığı zorlu süreci açık yüreklilikle anlatan oyuncudan, bu kez umut dolu bir paylaşım geldi. Tedavi sürecinde saçlarını kaybeden Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda saçlarının yeniden uzadığını duyurdu.

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal 'dan umut dolu paylaşım

Kuaförden çektiği fotoğrafına "Aman da aman, saçları uzamış da beyazları mı çıkmış! Evet, bugün doğal bir boyayla saçlarımı boyatıyorum" notunu düşen Ünal, takipçilerinden büyük destek mesajları aldı.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR" MESAJI

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Irmak Ünal, daha önce yaptığı paylaşımda erken teşhisin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı: Sonuçların 'meme kanseri' kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz! Ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü... Bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, bana bilimin ve kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için çok şanslıyım.

Kanserle mücadele eden Irmak Ünal 'dan umut dolu paylaşım

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
