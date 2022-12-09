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Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Magazin Haberleri

Geçen Pazartesi günü kanserden hayatını kaybeden oyuncu Kirstie Alley, 2006 yılında kilo verdikten sonra The Oprah Winfrey Show programına bikini ile katılmıştı. 71 yaşındaki oyuncunun daha sonra bu davranışından pişman olduğu ortaya çıktı.

Birçok programda ve dizi ve filmde rol alan Kirstie, kısa süre önce kanser oldu. Ailesi geçen Pazartesi günü ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kirstie Alley'in, 2006 yılında canlı yayına bikini ile çıkması ise yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu o dönem verdiği kiloları göstermek için The Oprah Winfrey Show'a bikiniyle katılmıştı.

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu daha sonra 2010 yılında katıldığı başka bir programda, programa bikini ile katılmasının hayatının en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söylemiş.

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Söz konusu programda, bikini ile katılmasının tamamen kendi fikri olduğunu belirten Kirstie, daha sonra bikinili görüntüsünün YouTube'da paylaşıldığını, insanların kendisinden söz etmesini istediği için böyle bir yola başvurduğunu fakat yaptığının çok yanlış olduğunu sonradan anladığını söyledi.

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Oprah Winfrey Kirstie Alley Magazin Haberler

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