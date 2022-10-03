Kalben... ŞAŞIRTAN DANS FİGÜRLERİ!

Şarkıcı Kalben Sağdıç sahnede müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı. İlginç dans figürleri sergileyen ünlü şarkıcı sosyal medyada alay konusu oldu.

Müzisyen Kalben'in, bir konseri sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak ettiği dans, sosyal medyada gündem oldu.

İZLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yeşil straplez kıyafetle sahneye çıkan Kalben bir sağa bir sola zıplayarak anlamsız sesler çıkardı.

O anları kayda alan izleyenler şaşkına döndü.

"NE OLUYOR?"

Sahnede Kalben'i izlemeye gelen hayranları bile ne olduğunu anlayamazken, hayranlarının ünlü şarkıcıya "Ne oluyor?" diye seslendiği görüldü.