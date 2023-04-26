Kadınlarla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu hakkında bomba iddia: Yasak aşkı var, imam nikahı kıydı

Gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla samimi şekilde görüntülenen oyuncu Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" ile başlayan bir kadınla bir süredir birlikte olduğu hatta genç kadını ailesinden istediği ileri sürüldü. Doğulu'nun birlikte olduğu kadına imam nikahı dahi kıydığı bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddia edildi.

Rol aldığı dizilerle kısa sürede şöhreti yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşan çift hakkında bir iddia ortaya atıldı. Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. Doğulu hakkında ortaya atılan yeni iddialar ise ağızları açık bıraktı.

YASAK AŞKINA EV TUTUP İMAM NİKAHI KIYDI İDDİASI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan iddialara göre; Kadir Doğulu, bir süredir baş harfi "S" olan bir kadınla aşk yaşıyor. Doğulu'nun birlikte olduğu kadına bir ev tuttuğu kendisinin de sık sık o eve gittiği ileri sürüldü. Kadir Doğulu'nun kadını ailesinden istediği hatta imam nikahı kıydığı iddia edildi. Ünlü isimle 7 yıldır evli olan Atagül de bunlardan haberi olduğu konuşulanlar arasında.

KADINLARLA GÖRÜNTÜLENDİ

2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'nun tavırlarından rahatsız olarak uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Haklarında birçok iddia ortaya atılan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den henüz bir açıklama gelmedi.