Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı - Haberler

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Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Kanye West ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Julia Fox, kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox, geçtiğimiz günlerde bikinili ile alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü ismin elindeki pantolon şeklindeki çantası ile dikkatlerden kaçmadı.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile yaşadığı ilişkiyle adını geniş bir kitleye duyuran Julia Fox, tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Katıldığı davetlerdeki sıra dışı kombinleriyle adından söz ettiren ünlü isim, bu sefer de alışveriş kombiniyle konuşuldu.

PANTOLONU GİYMEK YERİNE ÇANTA YAPTI

Ünlü isim, siyah bikinisi kot rengi ceket ve çizme ile tamamlayarak dışarı çıktı. Görüntülenmesine ve etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen FOX'un kombininde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de elindeki çanta oldu. Kot pantolonun paçalarını bağlayarak çanta yapan ünlü isim, tarzıyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı

Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı

Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı

Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian, Kanye West, Cinsellik, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Hek Tor:

Daha vahimi de olabilirdi. Ya sevgilisininkini alıp bozuk para niyetine kasiyere vermeye ya da kredi kartı olarak POS terminaline okutmaya kalksaydı...

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