Julia Fox, giymesi gereken pantolonu çanta diye eline alıp iç çamaşırlarıyla alışverişe çıktı - Haberler

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile yaşadığı ilişkiyle adını geniş bir kitleye duyuran Julia Fox, tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Katıldığı davetlerdeki sıra dışı kombinleriyle adından söz ettiren ünlü isim, bu sefer de alışveriş kombiniyle konuşuldu.

PANTOLONU GİYMEK YERİNE ÇANTA YAPTI

Ünlü isim, siyah bikinisi kot rengi ceket ve çizme ile tamamlayarak dışarı çıktı. Görüntülenmesine ve etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen FOX'un kombininde en dikkat çeken ayrıntılardan biri de elindeki çanta oldu. Kot pantolonun paçalarını bağlayarak çanta yapan ünlü isim, tarzıyla adından bir kez daha söz ettirdi.