Johnny Depp... OTEL ODASINDA BAYGIN BULUNDU, KONSER İPTAL EDİLDİ!

Johnny Depp'in üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires, Budapeşte'deki konserlerini aktörün kaldığı otel odasında baygın şekilde bulunması nedeniyle iptal etti.

Macaristan basınında yer alan göre; Depp'in durumu oldukça kötüydü. Otel odasına doktor çağrıldı ve grubun sahneye çıkmaya hazırlandığı konseri bu nedenle gerçekleşmedi.

"AŞIRI HEYECANLI OLDUĞUNU DUYDUK"

Johnny Depp'ten veya müzik grudundan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken; yaşananlarla ilgili konuşan kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

Her şey ayarlanmıştı, sahne hazırdı, sahne arkası ekibi parti için hazırdı. Bir sorun olabileceği aklıma bile gelmedi, özellikle de grup üyeleri öğleden sonra için planlanan ses kurulumunu yapmışken.

Tek duyduğumuz Depp'in aşırı 'heyecanlı' olduğu ve otelden bile çıkamadığı.

"ALKOL KULLANIP SIZMIŞ"

Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği iddia edildi. Ünlü aktörün elinde içinde alkol olan bir bardakla çekilen fotoğrafını yayınlayan bir sosyal medya kullanıcısı, "Johnny Depp 'öngörülemeyen durumlar' nedeniyle konserini iptal etmeden bir saat önce içki içiyor. Muhtemelen yine alkolden dolayı sızmış" mesajını yazdı.

'İNTİHAR' İDDİASI

Dünyaca ünlü yıldızın uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunmuş olabileceğiyle ilgili yayılan söylentiler ise hayranlarını korkuttu.

Öte yandan Daily Mirror; 60 yaşındaki aktörün baygınlığının mayıs ayında yaşadığı ayak bileği yaralanmasıyla bir ilgisi olabileceğini de öne sürdü.

Johnny Depp'in müzik grubu Hollywood Vampires'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz" denildi.