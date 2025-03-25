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İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı

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Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilen Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın'ın mezar yeri görüntülendi. Akın'ın mezarı; oyunculuk kariyerinin başlarında kamera karşısına geçtiği 'Beyaz Güvercin', 'Sözde Kızlar' ile ileriki yıllarda rol aldığı 'Zambaklar Açarken'in yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanında...

Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının tarihine geçmiş oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın hayatını kaybettiği kimseye haber verilmedi. Cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." ifadelerine yer verdi.

İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı

HAYRANLARI DURUMU GARİPSEDİ

Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi. Sosyal medyada; Akın'ın cenazesinin neden sessiz sedasız defnedildiğine ilişkin sorular soruldu, yorumlar yapıldı.

İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı

ŞAŞAALI BİR YAŞAMDAN HEP UZAK DURDU

Filiz Akın'ın hayat görüşü, yaşam biçimi nasılsa cenazesi de öyle defnedildi. Tüm şöhretine rağmen hayatı boyunca şaşaalı bir yaşamdan uzak duran, hayatını sade bir şekilde yaşayan Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri, başkalarına yük olmaktı.

İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı

MEZARI GÖRÜNTÜLENDİ

Usta oyuncunun mezar yerindeki bir ayrıntı dikkat çekti. Akın'ın mezarı; oyunculuk kariyerinin başlarında kamera karşısına geçtiği 'Beyaz Güvercin', 'Sözde Kızlar' ile ileriki yıllarda rol aldığı 'Zambaklar Açarken'in yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanında...

İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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