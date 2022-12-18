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İşte Rihanna'nın Bebeği

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İşte Rihanna'nın Bebeği

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sekiz aylık çocuğunun video'sunu sosyal medya hesaplarından yayınladı. Şarkıcının paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

9 Grammy ödülü sahibi Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın çocuğunun fotoğrafı yayınlandı. Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile bebeklerini sekiz ay önce kucağına alan ikilinin, bebeklerinin kareleri gündem oldu. Aracın içindeki görüntüler kısa sürede sosyal medyanın 'En Çok Konuşulan' konusu oldu. Rihanna'nın sosyal medyada çocuğunun paylaştığı video, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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