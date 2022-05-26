Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso sessizliğini bozdu: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı - Haberler

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Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso sessizliğini bozdu: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ahlaksızlığa özendirdiği iddiasıyla Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Karara isyan eden sanatçı, "Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak" dedi.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Ancak Anadolu Gençlik Vakfı, Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstererek "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" dedi. Yaşananların ardından konseri iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFİŞTEN ADI ÇIKARILDI

Tepkilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso sessizliğini bozdu: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı

"ISPARTA'YA GİDEREK ŞARKILARIMI SÖYLEYECEĞİM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Mosso, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz."

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso sessizliğini bozdu: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso sessizliğini bozdu: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı

Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso sessizliğini bozdu: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı

Melek Mosso'nun Isparta'da düzenlenecek konseri iptal edildiMelek Mosso'nun Isparta'da düzenlenecek konseri iptal edildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Melek Mosso, Isparta, Twitter, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut kemal :

Kendin sorgulattın isteyen soyunsun diyen sensin yok öyle bir ahlaksızlık haddini bil.

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