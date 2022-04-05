İspanya'da Cansu Dere rüzgarı! Güzelliğiyle törene damga vurdu

Bu zamana kadar yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Cansu Dere'nin ünü ülke dışını aştı. Dere, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İspanya'daki en önemli ödül törenine katıldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİ

Tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etti. Dere, ödülü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye verdi.

ADI SÖYLENİNCE ALKIŞ TUFANI KOPTU

Bu yıl 73'üncüsü gerçekleştirilen Fotogramas De Plata'da adı İspanyolca anons edilen Dere, alkış tufanıyla sahneye çıktı. Güzel oyuncu, dünya starlarının ödül aldığı törenden önce hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

KIRMIZI HALIDA BOL BOL POZ VERDİ

Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti. Sadakatsiz dizisinin başrolü, siyah sırt dekolteli elbisesiyle katıldığı kırmızı halıda da büyük bir ilgi gördü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, art arda poz vermeyi de ihmal etmedi.

Dün Madrid'de gerçekleşen törende Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.