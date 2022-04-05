İspanya'da Cansu Dere rüzgarı! Güzelliğiyle törene damga vurdu - Haberler

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İspanya'da Cansu Dere rüzgarı! Güzelliğiyle törene damga vurdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, geniş bir hayran kitlesinin bulunduğu İspanya'da düzenlenen Fotogramas de Plata'da dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü sahibine takdim etti. Oyuncu, ülkede büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bu zamana kadar yer aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Cansu Dere'nin ünü ülke dışını aştı. Dere, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İspanya'daki en önemli ödül törenine katıldı.

Tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etti. Dere, ödülü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye verdi.

Bu yıl 73'üncüsü gerçekleştirilen Fotogramas De Plata'da adı İspanyolca anons edilen Dere, alkış tufanıyla sahneye çıktı. Güzel oyuncu, dünya starlarının ödül aldığı törenden önce hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti. Sadakatsiz dizisinin başrolü, siyah sırt dekolteli elbisesiyle katıldığı kırmızı halıda da büyük bir ilgi gördü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, art arda poz vermeyi de ihmal etmedi.

Dün Madrid'de gerçekleşen törende Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

İspanya'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Cansu Dere, güzelliğiyle törene damga vurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sadakatsiz, Cansu Dere, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

metin:

Eyşan! sakın tek bir yalan daha söyleme çünkü inanırım

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