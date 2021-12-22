İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan güzel oyuncu Hande Soral, dün sosyal medya hesabından hamile olduğunun müjdesini verdi. Kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile bir fotoğrafını paylaşan oyuncuya, tebrik yorumları yağdı.

Küçük Kadınlar, Çalıkuşu, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan 34 yaşındaki Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Soral, bebek beklediğini duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı. Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu. Öte yandan İsmail Demirci'nin şapkasındaki "Baba" yazısı da dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımına Yeşim Salkım, Gözde Kansu, Burçin Abdullah, Didem Balçın, Kaan Yıldırım, Aslıhan Gürbüz, Anıl Altan, Derya Şensoy ve Murat Dalkılıç gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumları geldi.

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

İsmail Demirci, Hande Soral, Hamilelik, Instagram, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title