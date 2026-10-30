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Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

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Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen kara para aklama ve istismar soruşturmaları nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Partisini soruşturmalarla ilgili tartışmaların dışında tutmak istediğini belirten Sarıgül, soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar parti üyeliğinden ayrıldığını ifade ederek, "Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

  • Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa etti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
  • Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, kararını hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle ortaya çıkan tartışmaların partisine zarar vermemesi amacıyla aldığını belirtti.

"PARTİMİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTMAK İSTİYORUM"

İstifa kararına ilişkin açıklama yapan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı ve yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmayan fonlara yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturmada, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Devam eden soruşturmada 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonda Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Öte yandan soruşturma dosyasında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almış, bu iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı.

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Yorumlar (16)

Haber Yorumları8rbkf8zwj8:

partiden istifa et ama milletvekili maaşı almaya devam et …? Ne güzel dünya.. sorumluluk alma maaş al

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCaner:

Özgür de aynı ayak olduğu için şimdiye kadar ihraç edemedi.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Memleketin en önemli sorunu bu zaten, milleti görmemezlikten gelmeye devam edin.

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıermisadam1983:

etmedi kovuldu tiktoka devamm

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEmrah Cınar:

bunun korumasının adımıydı ADALET

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıS Yıl:

millet vekilliği

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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