İskoçya'ya giden oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi

Çukur dizisindeki Vartolu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, eşiyle gittiği İskoçya'da klit adı verilen yöresel eteklerden giyerek poz verdi. Oyuncunun etekli pozlarını gören bazı takipçileri "Vartolu mezarında ters döndü" yorumu yaptı.

Rol aldığı sayısız projedeki başarısıyla konuşulan ve yıllar önce yayınlanan Çukur dizisindeki Vartolu rolüyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile bir davet için İskoçya'ya gitti. Başarılı oyuncu, İskoçya'nın yöresel kıyafetleri giyerek poz vermeyi ihmal etmedi.

ETEK GİYDİ

Müjde Uzman ve Hazar Ergüçlü'nün de aralarında bulunduğu ekiple İskoçya'da eğlenceli zamanlar geçiren Erkan Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi. Cansu Tosun da Instagram hesabından eşinin etekleri pozlarını yayınladı. Başarılı oyuncunun Çukur'daki rolünü hatırlatan kullanıcılar "Vartolu mezarında ters döndü" yorumları yaptı.