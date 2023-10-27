Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi

Bir süredir saç kıran rahatsızlığıyla mücadele ettiği için peruk kullanan başarılı şarkıcı Işın Karaca, 5 yıldır aşk yaşadığı 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendi.

NİKAHTAN İLK KARELER

Daha önce yaptığı bir açıklama "Evlenmeye vaktimiz yok" diyen Karaca, bugün Amsterdam'da evlendi. Karaca, nikah sonrası sosyal medya hesabından eşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı. Karaca nikahında beyaz omzu taş işlemeli bir gelinlik eşi de siyah damatlık giydi. Çiftin nikahına sadece yakın çevresi katıldı.

Işın Karaca'nın 19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı var.