İrem Derici, Instagram hesabı hackleyen kişiye ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan

Yoğun konser maratonuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici'nin milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram hesabı hacklendi. Hesabını kurtarmaya çalışan şarkıcı, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM BURNUNDAN"

Dobra açıklamalarıyla tanınan Derici, Instagram hesabını hackleyen kişiye seslenerek "Instagram'ım hacklendi arkadaşlar haberiniz ola. Ne b.k bulma derdindesiniz acaba? Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz" ifadelerini kullandı.

AYAK PARMAĞINA SIKIŞTIRDIĞI BARDAKTAN İÇKİ İÇTİ

Konserlerinden arta kalan zamanlarını tatil yaparak geçiren İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda beyaz bikinisiyle plajda güneşlenirken ilginç bir içki içme taktiği denedi. Kadehi ayak parmaklarının arasına sıkıştıran şarkıcı, kendini zorlayarak içkiyi içmeyi başardı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Eli dursa ayağı durmuyor" notunu düştü.