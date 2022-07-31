İrem Derici'den İtiraf: Onu Görünce Elim Ayağım Birbirine Dolanıyor - Haberler

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İrem Derici'den İtiraf: Onu Görünce Elim Ayağım Birbirine Dolanıyor

İrem Derici'den İtiraf: Onu Görünce Elim Ayağım Birbirine Dolanıyor

Alaçatı'nın gözde mekanı The Beach'te sahne alan Hande Yener'i meslektaşı İrem Derici, öve öve bitiremedi. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor." dedi

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Hande Yener, Alaçatı'nın gözde mekanlarından The Beach Alaçatı'da happy hour konseri verdi.

İzdiham yaşanan mekanda daha önce de sahne alan Hande Yener, konserde giydiği kostümle dikkat çekti. Yener'e DJ kabininde oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. Dolup taşan mekanda Yener, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Daha önce The Beach Alaçatı'da sahne alan bir diğer ünlü popçu İrem Derici de sosyal medya hesabından yaptığı renkli paylaşımla Hande Yener'e övgü dolu sözler söyledi. Derici, Hande Yener'in afişinin önünde çektiği videoda, "Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor. Bugün de The Beach'te sahne alıyormuş. The Beach Alaçatı konserleri çok güzel geçiyor." dedi.

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