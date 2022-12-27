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İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep

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Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile nikah masasına oturan Ece Çeşmioğlu, 9 aylık kızı Zeynep'i ilk kez paylaştı. Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftin minik kızlarına beğeni yağdı.

Ece Çeşmioğlu, Medcezir dizisiyle adını duyuran daha sonra Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı doktor karakteriyle sempati toplayan Taner Ölmez ile 2021 yılında evlenmişti. Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çifti ilk çocuklarını da kısa süre sonra kucaklarına almıştı.

KIZININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Şu sıralar ekranda olmayan Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlugözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Çeşmioğlu kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Güzel oyuncunun hamakta kızını öperkenki karesi beğeni topladı.

İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep

İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep

İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep

İlk kez paylaştı! İşte Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zaynep

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez Medcezir Magazin Haberler

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