İlk bölümü yayınlanan Arak dizisinin adı Kara olarak değiştirildi

Başrollerinde İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Bennu Yıldırımlar, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir ve Furkan Kalabalık gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni ismiyle Kara dizisi ocak ayının 2. haftasında ekrana gelmeye devam edecek.

ROLÜ İÇİN 25 YAŞ YAŞLANDIRILDI

Dizide Sema Sultan karakterin oynayan Bennu Yıldırımlar, rolü için 4 saat süren makyajla 25 yaş yaşlandırıldı.Oyuncuya yüz, el ve boyun makyajı yapılarak peruk takıldı. İddialı dizide, babasının intikamını almak isteyen Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep'in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadele çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.