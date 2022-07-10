Doğukan Manço'ya Nazar Değdi!

İki Çocuk Annesi Şarkıcı Karın Kaslarıyla Şok Etti İki Çocuk Annesi Şarkıcı Karın Kaslarıyla Şok Etti Şarkıcı Seda Üren, evinde spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı karın kaslarıyla adeta şov yaptı. Ünlü şarkıcı Seda Üren, spor yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İki çocuk annesi olan Üren'in karın kasları ise dikkat çekti. "HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR YAPIYORUM" 40 yaşındaki güzel şarkıcı, fit kalma sırrını "Eski sporcuyum ben. Evlilik ve müzikle birlikte ara vermek zorunda kalmıştım. Şu an tekrar başladım, haftanın beş günü spor yapıyorum" diye açıklamıştı. Snob Magazin / Magazin Seda Üren Magazin Haberler

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