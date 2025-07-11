İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı

İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
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İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
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İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, dün akşam düğün öncesi düzenledikleri kına gecesiyle yeniden gündeme geldi. Göbek attıkları anları paylaşan çiftin neşeli halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Temizlik ve yaşam düzeni üzerine sunduğu programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlısı Gamze Türkmen ile iki ay önce nikah masasına oturmuştu. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Maltepe'de gerçekleşen sade törenle evlenen çift, düğün öncesi kına gecesiyle yeniden gündeme geldi.

İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı

Nikahın ardından düğün hazırlıklarına devam eden çift, hafta sonu gerçekleşecek düğün öncesi şimdi de kına gecesiyle gündeme geldi. Ezildi ve Türkmen, dün akşam sevdiklerinin katılımıyla gerçekleşen gecede coşkulu anlar yaşadı.

KURTLARINI DÖKTÜ

Kına gecesinden eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kadir Ezildi, eşi Gamze Türkmen ile sahnede karşılıklı göbek atarken çekilen videolarıyla dikkat çekti. Çiftin neşeli halleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı

Daha önce hem Erzurum hem de İstanbul'da gösterişli nişan törenleri gerçekleştiren Ezildi ve Türkmen çiftinin düğünü ise cumartesi günü yapılacak.

İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı

Uzun süredir merakla beklenen düğün öncesinde yaşanan bu renkli gece, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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