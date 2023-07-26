İdo - Yasemin Tatlıses... DEDE ADAYI İKİZ TORUN MÜJDESİNİ VERDİ!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz hafta Şefkatli'nin bebek beklediği yönünde haberlerin çıkması üzerine, İbrahim Tatlıses gelinin hamile olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti:

Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet.

"TORUN HEYECANI YAŞAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Oğlunun bu açıklamasından günler sonra bir AVM'de görüntülenen Tuna ise "Onlar ne zaman anne-baba olmaya hazır hissederlerse o zaman olacak tabii ki ama ben bir an önce olsun istiyorum.

Karar onların, ben sadece torun sevmek için sabırsızlanıyorum. Torun heyecanı yaşamayı çok istiyorum" diye konuşmuştu.

İBRAHİM TATLISES MÜJDEYİ VERDİ!

Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine, dede adayı İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yaptı.

Beyaz Magazin programına konuşan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz.