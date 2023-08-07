İbrahim Tatlıses'in torunu Aslan Ahmet büyük dedesiyle fotoğrafını paylaştı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses, torunu Aslan Ahmet ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma ünlü isimlerden de yorumlar geldi.

Ahmet Tatlıses paylaşımın da " Sevdiklerim için her yerdeyim" notunu düşmeyi ihmal etmedi. 5 yaşındaki Aslan Ahmet büyük dedesi İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği de dikkat çekti.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses torunu Aslan Ahmet ile fotoğrafını paylaştı.

"TORUNUYUZ BİR DEDENİN"

Musa Eroğlu'nun "Torunuyuz bir dedenin" türküsü eklenerek yapılan paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Bir çok ünlü isim yorumlara kayıtsız kalmaz iken yorum yapanlar arasında Seda Sayan,Perihan Savaş, Gülben Ergen,Deniz Seki yer aldı.

İbrahim Tatlıses çocuğunun torununu da görerek sanatçılar arasında büyük dede unvanı aldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses, son dönemlerde babasıyla yaşadığı gerginlikler sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Bu hasımlığa Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses de katılmış ve dedesiyle mahkemelik olmuşlardı...

İBRAHİM TATLISES İLE TORUNU MERT TATLI NASIL MAHKEMELİK OLMUŞLARDI?

İbrahim Tatlıses, bir süredir dargın olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'le ev yüzünden mahkemelik oldu. Ünlü sanatçı, torununun rızası dışında dairesini 5 yıldır işgal ettiğini söyleyerek oğlunun kendisi için "Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" diyerek mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak tepki gösterdi. Tatlıses "Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum normalde. Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar" ifadelerini kullanarak tepkisini devam ettirdi.

İbrahim Tatlıses'le oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik torunuyla birlikte devam etti.

Tatlıses, İstanbul-Sarıyer Oyak Sitesi'ndeki dairesini rızası dışında 5 yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlıses'e dava açtı.

Tatlıses sürece ilişkin, katıldığı bir canlı yayında bilgi verdi. Tatlıses, oğlunun kendisi için "Akli melekeleri yerinde değil, vasi atansın" diyerek mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak tepki gösterdi.

Açılan dava üzerine akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlamak için yedi farklı kuruma başvurduğunu ve Ege Üniversitesi'nden sağlık raporu aldığını söyleyen İbrahim Tatlıses, şöyle konuştu:

"Ben evladıma bu raporu vermekten üzüntü duyduğum için, onların beni deli olarak görmesini hazmedemediğim için o evde kalmalarını istemiyorum. Daha doğrusu evladım da değil, evladımın evladı. Ben bütün çocuklarıma bakıyorum. Bütün çocuklarıma ev veriyorum, giderlerini karşılıyorum. O da kendi evladınınkini karşılasın o zaman ben deliysem. Ben oradaki kirayı bahşiş veriyorum normalde. Benim gibi baba, benim gibi dede bulamazlar."

İbrahim Tatlıses, akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğluna tepkili konuştu.

"Benim işimi, sahneye çıkışımı, prestijimi engelleyecek bir haber bu" diyen sanatçı, sağlığının yerinde olduğuna dair rapor aldığını söyledi.