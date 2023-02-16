Hollanda'daki yardım gecesinde Neşet Ertaş türküsü okuyan Karsu, herkesi gözyaşlarına boğdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde hem bağış topladı hem de şarkı söyledi. Kaybettiği akrabaları için Neşet Ertaş'ın "Neredesin Sen?" isimli türküsünü söyleyen Karsu, izleyicileri ağlattı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Suriye ve Türkiye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerin ardından Hollanda'da depremzedelere yardım amaçlı 2 saatlik ortak yayın yapıldı. Gecede depremzedeler için 88 milyon 921 bin 469 euro toplandı.

TÜRKÜ PERFORMANSI GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Hollanda'da yaşayan Türk asıllı şarkıcı Karsu'nun Hatay'daki 10 akrabası depremde kaybetti. Günlerdir yaşadığı üzüntüyü paylaşan şarkıcı, Hollanda'daki yardım gecesinde konser verdi. Karsu Dönmez, canlı yayında Neşet Ertaş'ın, "Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?" adlı türküsünü seslendirdi. Karsu'nun performansı geceye gelenleri gözyaşlarına boğdu.

ŞARKIYI DEPREMDE VEFAT EDEN KUZENİ İÇİN SÖYLEDİ

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, "Neredesin sen?" diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söyledi.

HADİSE: ACIMIZ BÜYÜK

Yardım gecesine katılan şarkıcı Hadise ise "Acımız büyük, zor günlerden geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarabiliriz" dedi.

İŞLETMELER GÜNLÜK HASILATINI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADI

Toplanan bağışların, kampanyayı yürüten 11 ulusal ve uluslararası STK tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacağı vurgulandı. Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Twitter'dan paylaştığı videoda insanları Giro555 kampanyasına katılmaya davet etti. Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin o günlü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.