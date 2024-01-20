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Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

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25 Ocak'ta başlayacak olan İnci Taneleri dizisinde pavyon dansçısı Dilber'i oynayan başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL aldığı ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı, BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi 25 Ocak'ta ekrana gelecek. Gazeteci Müge Dağıstanlı, dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün bölüm başı 850 bin TL kazandığını açıkladı.

DİLBER'İN KIYAFETİ YOK SATIYOR

Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verilmişti. Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise ortalığı kasıp kavurmuştu. Binlerce kişi tarafından taklitleri yapılan ve "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözüyle viral olan Dilber karakterinin giydiği kıyafet de satışa sunulduktan dakikalar sonra tükendi. Öte yandan dizideki pavyon dansının viral olmasıyla özel dans kursları da açılmaya başladı.

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır.

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

Hazar Ergüçlü, dansıyla damga vurduğu İnci Taneleri dizisinden bölüm başı 850 bin TL kazanıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yılmaz Erdoğan Hazar Ergüçlü İnci Taneleri Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Şu Dünya'nın adaletine bak... Adam var 20 sene okuyor, beyin cerrahı, kalp damar uzmanı oluyor, insan hayatı kurtarmaya çalışırken birde hakaret, dayak yiyor, doktorun bir senede kazanamadığı parayı KIÇ sallayanlar, top oynayanlar, abidik, kubidik işler yapanlar bir hafta da kazanıyor.

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Nizamettin Çaylak:

Hiç iyi tarafa gitmiyoruz Günah olan herşey gözümeze iyi geliyor

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Nidhogg Nors:

İzlemeyebilirsin kardeş.

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Alioz:

Artık devletin özel kamu tüm kanallara bir el atması gerekiyor. Şu anda türk milletinin tek yaptığı şey gündüzleri müge anlı gibi saçma sapan programlar izlemek, akşamları da dizi izlemek. İnsanlarımız zehirleniyor, kültürümüz bozuluyor. Gençlerimiz aşırı kötü etkileniyor. Dur desin artık biri şu saçma sapan şeylere. Eğitici, kültürel, türk toplumuna yakışır şeyler yayınlansın. Belgeseller, belki eğitici öğretici yarışmalar, türk örf ve adetlerini bozmayan yapımlar vs.

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ibrahim semiz:

Tamam işte dilberciler üzülmesin 1 ayda artık ev parası tamamdır.. : )

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