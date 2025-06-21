Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Televizyon yarışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cezaevinde başlayan sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi gören Candan, geçtiğimiz gün yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

23 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Candan'ın kalbi önceki gün durmuş, ilk müdahale ile hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin ardından kalbi ikinci kez duran genç fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Nihal Candan, Kasım 2023'te kardeşi Bahar Candan ile birlikte "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 5,5 ay süren tutukluluğu sırasında ciddi sağlık sorunları yaşayan Candan'a, yeme bozukluğu olarak bilinen Anoreksiya Nervoza teşhisi konulmuştu. Sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Candan, tedavisine ailesinin yanında devam ediyordu.

Candan'ın cenazesi, 18 Haziran Salı günü İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Bir dönem yarışma programlarındaki cesur tarzı ve sosyal medyadaki gösterişli yaşamıyla gündemden düşmeyen Nihal Candan, henüz genç yaşta yaşamını yitirmesiyle Türkiye'yi derinden sarstı. Candan'ın ölümünün ardından, katıldığı yarışmada ekrana gelen çocukluk fotoğrafı sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi. Küçük yaşlarda çekilen o kare, görenleri duygulandırdı.