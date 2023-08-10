Trafik kazası geçiren Tan Taşçı taburcu edildi

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan cipte yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre'ye Bucak Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve diğer yaralılar, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı ve beraberindekilerin Antalya'ya gittiği öğrenildi.

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur'da trafik kazası geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve yanlarındaki Mehmet Emre yaralandı. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı araçtan kurtarılan Tan, menajeri ve Emre, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDEN AYRILDILAR

Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve diğer yaralılar, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı ve beraberindekilerin Antalya'ya gittiği öğrenildi.