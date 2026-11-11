Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar

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İstanbul Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişi, minibüs şoförüne ve aracına sopalarla saldırdı. Trafikte yaşanan korku dolu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında sopalı saldırı yaşandı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi, ellerindeki sopalarla bir minibüsün yanına geldi. Şüpheliler, minibüs şoförünü ve aracını hedef alarak saldırıya geçti.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Araçlarından inen 3 şüpheli, ellerindeki sopalarla minibüs şoförüne ve aracına vurdu. Köprü çıkışında yaşanan saldırı, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Cep telefonu görüntülerinde, 3 kişinin minibüsün yanına gelerek şoföre ve araca sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. Saldırının nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com