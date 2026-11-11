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Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar

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Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
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İstanbul’da bir grup, trafikte tartıştıkları sürücünün aracının önünü keserek sopalarla saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında 3 kişi, minibüs şoförüne ve aracına sopalarla saldırdı. Trafikte yaşanan korku dolu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında sopalı saldırı yaşandı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişi, ellerindeki sopalarla bir minibüsün yanına geldi. Şüpheliler, minibüs şoförünü ve aracını hedef alarak saldırıya geçti.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Araçlarından inen 3 şüpheli, ellerindeki sopalarla minibüs şoförüne ve aracına vurdu. Köprü çıkışında yaşanan saldırı, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Cep telefonu görüntülerinde, 3 kişinin minibüsün yanına gelerek şoföre ve araca sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. Saldırının nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Bhadır Uzun:kişi başı 184 bin + mala zarar 128 bin cana kasıt ve darp 9 aydan 18 aya kadar hapis talebi ile dava açabilir
Tüm yorumlar (24)
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıSerkan Ege:

Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar... Araca saldırmışlar niye yalan atıyonuz ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme29
Haber YorumlarıÇengelköylü:

PARAYI KAZANAN DEVLET DAYAĞI YİYEN BEHÇET HAKSIZLIK BU BEHÇETE NE HACET

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıBhadır Uzun:★ Okurların en beğendiği

kişi başı 184 bin + mala zarar 128 bin cana kasıt ve darp 9 aydan 18 aya kadar hapis talebi ile dava açabilir

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSinan Özkan:

ooooo......çocukları.....bu basit??

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAbdullah:

Magandalık bu

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarımehmet Hancıoğlu:

trafik magandalarına en az bir ay hapis cezası uygulansın bi daha kimse yapamaz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0

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