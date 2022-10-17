Harcamalardan rahatsız olan Tolgahan Sayışman, kamera karşısında eşiyle tartıştı

Evlerinde röportaj veren Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı. Sayışman'ın "Senin muhaseben kötü" sözlerine sinirlenen Abazi, "Bunu kabul etmiyorum, 2 çocuk isteyen sendin. Harcamalar katlandı" karşılığını verdi.

Efehan ve Alina adını verdikleri iki çocukları bulunan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, evlerinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı. Evlerinin bahçesinde röportaj veren ikili, harcamalardan bahsederken gerildi.

"ÇOCUKLARDAN SONRA HARCAMALAR ARTTI"

Abazi'nin evlendikten sonra bazı özelliklerini törpülediğini söylemesiyle araya giren Tolgahan Sayışman, "Muhaseben kötü senin orada sıkıntı yaşıyoruz, harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz" dedi. Eşinin sözlerine sinirlenen Almeda Abazi ise "Oooo. O ne zaman başladı çocuklardan sonra başladı lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin 2 çocuk! İki çocuk iki kat masraf demek. Şimdi üçüncüyü istiyor" diyerek karşılık verdi.

DADI MAAŞLARINDAN DERT YANDILAR

Eşinin sözlerine sinirlendiğini anlayınca konuyu değiştirmeye çalışan Sayışman, bu sefer de dadı maaşlarından dert yandı. Maaşların artmasına yakınan oyuncu, "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu ise "Dolarla birlikte dadıların maaşı atıyor, yetişemiyoruz" cevabını verdi.

Almeda Abazi, sözlerinin devamında ise 3. çocuğu istemediğini söyledi.