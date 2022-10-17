Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harcamalardan rahatsız olan Tolgahan Sayışman, kamera karşısında eşiyle tartıştı

Magazin Haberleri

Evlerinde röportaj veren Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı. Sayışman'ın "Senin muhaseben kötü" sözlerine sinirlenen Abazi, "Bunu kabul etmiyorum, 2 çocuk isteyen sendin. Harcamalar katlandı" karşılığını verdi.

Efehan ve Alina adını verdikleri iki çocukları bulunan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, evlerinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı. Evlerinin bahçesinde röportaj veren ikili, harcamalardan bahsederken gerildi.

"ÇOCUKLARDAN SONRA HARCAMALAR ARTTI"

Abazi'nin evlendikten sonra bazı özelliklerini törpülediğini söylemesiyle araya giren Tolgahan Sayışman, "Muhaseben kötü senin orada sıkıntı yaşıyoruz, harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz" dedi. Eşinin sözlerine sinirlenen Almeda Abazi ise "Oooo. O ne zaman başladı çocuklardan sonra başladı lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin 2 çocuk! İki çocuk iki kat masraf demek. Şimdi üçüncüyü istiyor" diyerek karşılık verdi.

Harcamalardan rahatsız olan Tolgahan Sayışman, kamera karşısında eşiyle tartıştı

DADI MAAŞLARINDAN DERT YANDILAR

Eşinin sözlerine sinirlendiğini anlayınca konuyu değiştirmeye çalışan Sayışman, bu sefer de dadı maaşlarından dert yandı. Maaşların artmasına yakınan oyuncu, "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu ise "Dolarla birlikte dadıların maaşı atıyor, yetişemiyoruz" cevabını verdi.

Almeda Abazi, sözlerinin devamında ise 3. çocuğu istemediğini söyledi.

Harcamalardan rahatsız olan Tolgahan Sayışman, kamera karşısında eşiyle tartıştı

Harcamalardan rahatsız olan Tolgahan Sayışman, kamera karşısında eşiyle tartıştı

Harcamalardan rahatsız olan Tolgahan Sayışman, kamera karşısında eşiyle tartıştı

Harcamalardan rahatsız olan Tolgahan Sayışman, kamera karşısında eşiyle tartıştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tolgahan Sayışman Almeda Abazi Tv8 Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

MAMOS BUSINESS SERVICE:

BU ADAMI HİÇ SEVMEM..AŞIRI YAPMACIK VE ASLA İYİ OYUNCU DEĞİL..

Cevap Yaz 0 14 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title