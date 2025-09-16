Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Evlilik hazırlıkları beklenirken sürpriz bir kararla yollarını ayıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarındaki tüm ortak fotoğrafları sildi. Bu gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İHANET İDDİALARI YALANLANDI

Çiftin ayrılığı sonrası en çok konuşulan iddia, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüştüğü ve Erçel'i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Jocelyn Chew, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

EVLİLİK KRİZİ VE AİLE FAKTÖRÜ

Bir diğer iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi ancak Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmaması oldu. Ayrıca Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürüldü. İddialara yanıt veren Hakan Sabancı, "Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım" dedi.

ERÇEL'DEN NET TAVIR

Ayrılığın ardından geçtiğimiz hafta ilk kez İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hande Erçel, gazetecilerin "Barışma ihtimali var mı?" sorusuna, "Ben konuşmak istemiyorum. Daha önce de söyledim, konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim" diyerek sert bir çıkış yaptı.

HANDE ERÇEL'DEN AYRILIK SONRASI İDDİALI PAYLAŞIM

Ayrılık sonrası uzun süre sosyal medyada sessiz kalan Hande Erçel, sonunda "ne kaybettiğine bak" dercesine bir paylaşım yaptı. Erçel, banyo sonrası paylaştığı iddialı fotoğrafıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, siyah-beyaz filtresiyle çektiği ayna pozunu Instagram hesabından paylaştı. Saçlarını havluya saran Erçel, straplez bir üst ve jean kombiniyle objektif karşısına geçti. Özellikle formda fiziği ve belirgin karın kasları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.