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Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamadan poz verdi

Magazin Haberleri

Şu sıralarda Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettirdi. Giydiği mor elbise ile büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamadan poz verdi.

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel, daha önce birçok isimle aşk yaşayan Hakan Sabancı ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyor.

ETEĞİNİ KALDIRIP POZ VERDİ

Cannes Film Festivali'ne de sevgilisiyle katılan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursamayan güzel oyuncunun pozları sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncunun bu paylaşımlarına sevgilisinin yorumu ise merak ediliyor.

İşte Hande Erçel'in o paylaşımları;

Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi

Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi

Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi

Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi

Hande Erçel çok cesur! Elbisesini kaldırıp iç çamaşırının görünmesini umursaman poz verdi

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Hande Erçel Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Suat GÖNÜLTAŞ:

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