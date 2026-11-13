Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da iki istifa birden

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da iki istifa birden Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da iki istifa birden
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
2 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da peş peşe istifa kararları geldi. Sarı kırmızıların ikinci başkanı Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu görevinden istifa etti.

Galatasaray Spor Kulübü, İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden peş peşe yapılan duyurularda, her iki yöneticinin de istifa kararlarının işleme konulduğu belirtildi.

İKİ İSİM ARASINDA GERGİNLİK VARDI

Süreç, 27 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından iki isim arasında yaşanan gerginlikle başlamıştı. Bu olayın ardından istifa kararı alan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'yu uzlaştırmak için camia içinde yapılan girişimler sonuç vermeyince, yönetim 13 Kasım itibarıyla iki yöneticinin ayrılığını resmen duyurdu.

Kaynak: Haberler.com
Survivor'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!

Survivor'da aylarca açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıilhan kan:

Bunlar Kürt, Amedspor a yapılane haksızlığa isyan amaçlı istifalar, bu saatten sonra hiç bir Kürt Galatasaray ı tutmaz, Barış Alper ı sevmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Defolsun gitsinler bize Durmuşcuğum yeter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı

Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın önerisine sert tepki: Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan mı?

"Genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan gibi mi görünüyor?"
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var

7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Hande Erçel yine yaptı yapacağını! Yeni hali hayranlarını ikiye böldü

Ünlü oyuncunun son hali olay oldu! Herkes aynı soruyu soruyor
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni13

Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş