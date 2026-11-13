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Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

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Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
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Türkiye'nin 88 yıllık köklü tatlı markası Özsüt'ün franchise işletmeciliğini üstlenen STP Gıda, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken icra takiplerini durdurdu ve süreci denetlemek üzere komiserler görevlendirdi.

1938 yılında İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda kurulan ve yıllar içinde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da şubeleşen Özsüt'ün franchise faaliyetlerini yürüten Stp Gıda, finansal sorunların ardından mahkemeye başvurdu. Şirketin son dönemde bazı mağazalarının kapanması ve çalışanların maaş ödemelerinde yaşandığı öne sürülen aksaklıklar da mali durumuna ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Stp Gıda'nın konkordato başvurusunu değerlendiren İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 5 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmetti. Böylece şirketin borçlarını yeniden yapılandırma imkânının değerlendirileceği hukuki süreç başladı.

İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU

Mahkeme kararı doğrultusunda şirket ve İbrahim Urlulu aleyhine, yasal istisnalar dışında yeni icra takiplerinin başlatılması engellendi. Devam eden takipler de geçici olarak durduruldu. Ayrıca taşınmazların, araçların ve üretim ekipmanlarının devrine kısıtlama getirilirken rehinli malların satışına yönelik tedbirler alındı.

4 KOMİSER GÖREVLENDİRİLDİ

Konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla STP Gıda için üç kişilik geçici komiser heyeti oluşturuldu. Şirketin mali durumunu incelemek üzere Cem Çeliker, Gülay Aydın ve Fatimetül Azime Ahi görevlendirildi. İbrahim Urlulu'nun bireysel başvurusu için ise Cem Çeliker geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Komiserlerin hazırlayacağı raporlarla şirketin mali durumu, borçlarını ödeme kapasitesi ve yeniden yapılandırma planının uygulanabilirliği değerlendirilecek.

GÖZLER 22 OCAK'TAKİ DURUŞMADA

Mahkeme, konkordato dosyasının bir sonraki duruşmasını 22 Ocak 2027 günü saat 14.30'a bıraktı. Bu duruşmada şirketin mali durumuna ilişkin incelemeler ve komiser raporları değerlendirilecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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