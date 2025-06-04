Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Geçtiğimiz sezon Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda yer alan Hande Erçel, oyunculuğu sık sık eleştirilse de güzelliği ve popülerliğiyle Türkiye'nin en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. Son olarak Barış Arduç ile Aşkı Hatırla dizisinde başrolü paylaşan Erçel, partneriyle birlikte rol aldığı cesur sahnelerle gündeme gelmişti.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tatile çıkan ünlüler kervanına katılan Hande Erçel, yakın arkadaş grubuyla birlikte mavi tura çıktı. Teknede bol bol güneşlenen, müzik eşliğinde eğlenen grup, sıcak havanın etkisini denize atlayarak hafifletti.

Tatildeki neşeli halleriyle objektiflere yansıyan Hande Erçel'in bu kaçamağı, yoğun geçen sezonun ardından kendisine kısa bir mola niteliğinde oldu.