Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
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Son olarak Barış Arduç ile birlikte Aşkı Hatırla dizisinde rol alan Hande Erçel, yaz sezonunun başlamasıyla tatilci ünlüler kervanına katıldı. Yakın arkadaş grubuyla mavi tura çıkan güzel oyuncu, teknede eğlenceli anlar yaşayıp denize atlayarak sıcak havanın keyfini çıkardı.

Geçtiğimiz sezon Bambaşka Biri dizisiyle ekranlarda yer alan Hande Erçel, oyunculuğu sık sık eleştirilse de güzelliği ve popülerliğiyle Türkiye'nin en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. Son olarak Barış Arduç ile Aşkı Hatırla dizisinde başrolü paylaşan Erçel, partneriyle birlikte rol aldığı cesur sahnelerle gündeme gelmişti.

Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tatile çıkan ünlüler kervanına katılan Hande Erçel, yakın arkadaş grubuyla birlikte mavi tura çıktı. Teknede bol bol güneşlenen, müzik eşliğinde eğlenen grup, sıcak havanın etkisini denize atlayarak hafifletti.

Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Tatildeki neşeli halleriyle objektiflere yansıyan Hande Erçel'in bu kaçamağı, yoğun geçen sezonun ardından kendisine kısa bir mola niteliğinde oldu.

Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

HACI SABANCI AĞZININ TADINI BILIYORMUŞ

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