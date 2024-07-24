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Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

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Geçtiğimiz günlerde kalpli tereyağ fotoğrafı paylaşarak "Geldi benimki" diyerek ilişkiye başladığını ilan eden oyuncu Hande Doğandemir'in gizemli aşkı Şebnem Bozoklu ile 6 yıl evli kalan Emre İzer çıktı.

Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Can Kırıkları, Annemizi Saklarken ve son olarak Hayat Bugün dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hande Doğandemir, kariyerinin yanı sıra zaman zaman da özel hayatıyla da gündeme geliyor. Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde kalpli bir tereyağ fotoğrafı yayınlayarak "Geldi benimki" notuyla bir ilişkiye başladığını ilan etti. Oyuncunun sakladığı sevgilisinin kim olduğu öğrenildi.

EVLİLİKLERİ 6 YIL SÜRMÜŞTÜ

Hande Doğandemir'in gizemli sevgilisinin 47 yaşındaki mimar Emre İzer olduğu ortaya çıktı. Emre İzer, 2010 yılında güzel oyuncu Şebnem Bozoklu ile evlenmiş ve 6 yıl sonra da boşanmıştı. Bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan ikiliden henüz yan yana bir fotoğraf gelmedi.

Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Hande Doğandemir Şebnem Bozoklu Ünlüler 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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