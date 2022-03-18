Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

En İyi Arkadaşım dizisindeki "Cino" karakteri başta olmak üzere birçok farklı karakterle hafızalara kazınan ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in tiyatro sahnesinde öpüşmesiyle aralarının açıldığı hatta ikilinin boşanma aşamasında olduğu konuşuluyordu.

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Hamdi Alkan ve 2014 yılında hayatlarını birleştirdiği eşi Selen Görgüzel'in evliliklerinde bir süredir sorun yaşadıkları magazin gündemini meşgul ediyordu. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." demişti.