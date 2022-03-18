Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.

En İyi Arkadaşım dizisindeki "Cino" karakteri başta olmak üzere birçok farklı karakterle hafızalara kazınan ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in tiyatro sahnesinde öpüşmesiyle aralarının açıldığı hatta ikilinin boşanma aşamasında olduğu konuşuluyordu.

8 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Hamdi Alkan ve 2014 yılında hayatlarını birleştirdiği eşi Selen Görgüzel'in evliliklerinde bir süredir sorun yaşadıkları magazin gündemini meşgul ediyordu. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." demişti.

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan, Boşanma, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title