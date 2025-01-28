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Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

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Gezi Parkı olayları soruşturmasında ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ergenç ile Kocaoğlu'nun, haklarında soruşturma başlatılmasına yol açan ifadelerine ulaşıldı.

Menajer Ayşe Barım'a yönelik Gezi Parkı olayları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ergenç ile Kocaoğlu'na soruşturma açılmasına neden olan ifadeleri ortaya çıktı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklandı.

Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında pek çok oyuncu 'Tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

'YALAN TANIKLIK' SORUŞTURMASI

Savcılık, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun verdiği ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve iki ünlü ismin yalan beyanda bulundukları kanaatine vararak, 'Yalan Tanıklık' suçundan dün yeni bir soruşturma başlattı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Halit Ergenç 24 Ocak'ta tanık olarak verdiği ifadesinde oyunculuk yapmak istediği için kendisine bir menajerlik firması arayışında olduğu 2000'li yılların başlarında Ayşe Barım ile tanıştığını belirterek şunları söyledi:

HALİT ERGENÇ: İLİŞKİMİZ İŞLE SINIRLIDIR

"Ayşe Barım ile o tarihlerde iş ilişkisi kurduğumuz için hiç kopmadık. Meslek hayatıma Ayşe Barım'ın ajansında devam ediyorum. Memet Ali Alabora'yı da konservatuvardan tanıyorum. Herhangi bir samimiyetim yok, iş ortamında karşılaşmışlığımız var. Ayşe Barım ile Gezi Parkı eylemlerinin başladığı süreçte irtibatımızı hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçti. O dönemde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur ancak bana olaylara katılmam yönünde telkinde bulunduğunu veya beni yönlendirdiğini hatırlamıyorum. Ayşe Barım ile ilişkimiz işle sınırlıdır, özel hayatımızda çok samimi değildik"

RIZA KOCAOĞLU: TOPLU BİR HAREKET İÇİNE GİRMEDİK

Rıza Kocaoğlu da Barım'ı 17 yıldır tanıdığını ve menajerlik firmasıyla çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Telefon görüşmesi bize ait. Ancak uzun süre geçtiğinden içeriğini hatırlamıyorum. Gezi Parkı'na çıkmamla ilgili bir görüşme olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadığından eminim, kendisinin böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım ile iş icabı ayda birkaç kez görüşmemiz olur. Sanatçılar olarak ID İletişim Danışmanlık kapsamında anlaşarak Gezi Parkı'na herhangi bir çıkışımız olmamıştır. Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez. Kendi kararlarımı, kendim alırım. Gezi Parkı'ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. #occupygezi paylaşımını yapmadım, o dönem oyuncular olarak toplu bir hareketin içine girmedik"

Hem Halit Ergenç hem de Rıza Kocaoğlu; Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Barım görüşmelerinden haberdar olmadığını, Osman Kavala ve Çiğdem Mater Utku'yu tanımadığını söyledi.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

TEKELLEŞME SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ayşe Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden olan ifadeler ortaya çıktı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allah, bana böyle bir hayat nasip etmesin. sadece ye , iç , eğlen, dünyalık kazan derdindeler. bunlar asla insanı mutlu etmez. insana güzel ahlak, inanç, maneviyat da lazım. bir de ihanet gibi utanılacak bişeyden uzak etsin bizi

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Haber YorumlarıMehmet Karaca:

ifadelere bak hatırlamıyormuş.

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

atın içeri gitsin neyi sorguluyonuzzz

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Haber YorumlarıDÜNDAR ÇAYLAK:

BUNLARDAN BU TÜRKİYE CUMHURİYETİNE FAYDA GELMEZ SAVAŞ ÇIKSA İLK ÖNCE BUNLAR TERK EDER ÜLKEYİ VALLAHİDE BİLLAHİDE DEVLET BUNLARA YÜZ VERMESİN ALLAH AŞKINA YA

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